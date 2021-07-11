因應新冠疫情，民眾黨立委蔡壁如之前重返醫護崗位，並經常在臉書分享醫療第一線的所見所聞，她10日在臉書表示，除了繼續做好立法委員、假日護理師的工作之外，更加期盼上位者、在位者，能夠苦民所苦，摒棄傲慢的治國心態，多到第一線走走、看看，才能真正了解民眾需要的是什麼。

蔡壁如10日在臉書貼文提到，一早還是繼續到和平醫院篩檢站上班，這一、二天滾動式修訂SOP，不管是在這裡上班的醫師或是護理師、幫忙環境清消的化學兵、行政人員，大家在工作上的默契、篩檢程序的分流，甚至是前來篩檢的民眾，幾乎所有人都在一種既有的、穩定的軌道上運行著、前進著。

回想起疫情剛爆發時，全國都處於高度緊張情緒的時候，蔡壁如說，當時不只確診者和家屬壓力大，醫護人員同樣也處於高壓之中，所以當時也不時傳出有確診者向醫護人員暴力相向、甚至發生護理師離職潮的新聞，不論如何，大家撐過來了，還繼續在工作崗位堅持著、努力著，更要向還在工作崗位堅持的護理師致上最高的敬意。

而蔡壁如9日捐血時，遇到年輕護理師向她表示，「學姊，妳知道嗎？自從疫情爆發以來，看到妳自願上第一線，我就一直關注著妳的新聞，每一次有妳的新聞出來，我都覺得好驕傲！妳給了我們好大的鼓勵，更讓我們覺得成為護理師除了是工作之外，還有更多的榮譽使命感。」對此，蔡說，不是只有護理師，在這波疫情之下，各行各行都很努力的活著，期盼著早日過上正常的生活。

正因如此，蔡壁如也盼上位者、在位者，能夠苦民所苦，摒棄傲慢的治國心態，多到第一線走走、看看，才能真正了解民眾需要的是什麼。