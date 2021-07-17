全台各地陸續接種新冠肺炎疫苗，但疫苗數量仍不足，有民眾在搶打疫苗殘劑的過程中奔跑摔倒，更有不少民眾發揮創意，想盡各種辦法，只為了能夠施打疫苗。宅神朱學恒在節目中舉了2個例子，直言在台灣打疫苗有如不可能的任務，同台的藍委鄭麗文也笑著說，現在大家在和政府諜對諜就對了。

對於疫苗問題，朱學恒16日在中視政論節目《庶民大頭家》中(50:10開始)，用電影場景形容台灣民眾打疫苗的情況，並指在花蓮還有人為了打疫苗跑一跑摔倒，「我們的疫苗，完全變成不可能的任務」。

朱學恒還補充了2名網友為了打疫苗的經歷，直言「講著講著很想哭」，並指出，有一個網友，要去英國讀博士，打不到疫苗，他說要去全家打工，因為這樣才是 essential worker，你覺得這很荒謬對不對？「還有一個網友說，監理所傳訊息給他，我們問為什麼，他說為了打疫苗，特別去Uber跑了一單，跑去送了一餐之後，沒想到現在才來，但他只能打AZ，他在問說到底要不要去打？」

朱學恒認為，因為疫苗不夠，於是台灣民眾發揮各種創意，整個過程完全變成一個動作片。這時鄭麗文笑著說，「大家都在諜對諜，跟政府諜對諜就對了」。朱學恒感嘆，「我真的覺得，這個狀況，講著好笑，但其實有點想哭，就是疫苗都不夠，民眾只好發揮自己的創意」，聽完朱學恒這段話，主持人也忍不住直呼，「打不到疫苗大家都變聰明了，真的是太神奇了」。