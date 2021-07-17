民眾黨立委高虹安13日爆料，蔡政府非常抗拒與上海復星接觸，授權台積電、鴻海作為政府談判代表，差點因文書內容有「台灣地區」四字而破局，政治考量延宕了疫苗採購時間。生技醫療業出身的國民黨台北市議員張斯綱表示，疫苗採購屬商業買賣並不會涉及政治，蔡政府不斷要求、拿這些細節作文章，儼然就是「坐井觀天」。

張斯綱在擔任議員前，曾任前衛生署署長楊志良時期簡任秘書，也曾任衛生署前署長、國光生技公司董事長詹啟賢特助，以及桃園敏盛醫院所屬盛弘醫藥公司副總經理兼發言人，生技醫療背景資歷深厚，對產業界具有高度了解。張16日接受香港媒體《中評社》訪問表示，醫療採購屬商業行為並不會涉及政治，即便是流感疫苗，也是衛福部疾管局與國外藥廠在台分公司洽談、採購、藥廠直接供貨，因疫苗本就規定由政府統一施打、配發，故不會有政治問題。

張斯綱指出，這次疫苗採購是非常罕見且首次遇到的情況，因為：一，上海復星醫藥公司有德國BNT藥廠大中華區總代理權；二，這次的疫苗涉及到政府授與免責權問題，所以蔡政府一定得介入其中。但鴻海創辦人郭台銘已聲明大陸並未干涉，台積電董事長劉德音也在線上法說會上表示，此次疫苗採購並未受到政治力干擾；至於上海復星在證交所的公告上提到「台灣地區」，也是根據台灣的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，有其依據。

對此，張斯綱強調，要求疫苗瓶身不能印有「復必泰」這種事實在很沒意思，新加坡施打的疫苗外面也有印「復必泰」，新加坡的國格有受損嗎？可見這與所謂國格一點關係都沒有，蔡政府到處要求真的沒有意義，不斷拿這些事作文章，只會讓人感覺是「坐井觀天」，根本不具實質意義。