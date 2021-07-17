近來蓄意混打疫苗事件頻傳，指揮中心副指揮官陳宗彥16日表示，法制組將研議是否針對意圖或蓄意混打者開罰。對此，國民黨立委溫玉霞直言：「混打要辦人民？先辦政務官吧！」因若非政府疫苗採購充滿爭議，疫苗數量不會不足，民眾也不會有「莫德納情結」，想辦法闖關混打疫苗；民眾能成功闖關，是因為接種站出現漏洞，屬技術層面疏失，開罰民眾是將政務官的責任倒果為因。

溫玉霞16日在臉書發文表示，最近疫苗混打情形層出不窮，高雄、台中、台北市都出現混打案例，可是深究其因，部分施打站未建置健保卡過卡系統、民眾蓄意將健保卡上疫苗接種貼紙撕掉、不帶疫苗接種黃卡等等，都是成因。如果醫護人員沒有查核，的確很難防範。

針對疫苗混打亂象，溫玉霞痛批，陳宗彥竟稱法制組會研議是否針對蓄意混打者開罰，「這就顯然不夠民主進步了。」溫質疑，疫苗接種站因為離線無法及時查核健保系統，確認民眾是否有接種疫苗紀錄，因此出現漏洞，這是屬於技術層面的限制，與人民何干？政府疫苗採購政策及實務黑影幢幢，造成人人自危，所謂「莫德納情結」不就是因此而產生的嗎？

溫玉霞強調，政府在技術面沒有善盡解決問題之道，在政治層面又讓人民覺得自我權益被出賣，現在卻只會恐嚇百姓，以開罰示警，恐怕是倒果為因，應該先把造成這些混亂的政務官辦辦，再來辦那些刻意鑽法律漏洞的百姓，才是正辦。