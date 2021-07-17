無黨籍立委高金素梅影片

無黨籍立委高金素梅16日表示，有親綠媒體引用諾貝爾文學獎得主卡謬（Albert Camus）小說《瘟疫》名言，「正直是對抗瘟疫的唯一方法」，一副自己是正直代言人，站在批判他人的制高點。她重讀小說後發現，所謂「正直」按法文的原意，只要指的是「誠實」之意，故她想反問：「對抗疫情，民進黨你誠實了嗎？」

高金素梅在臉書發文表示，看到親綠的媒體引用「正直是對抗瘟疫的唯一方法」這句話，一副大義凜然貌，還在還註明：「這句話，出自於諾貝爾文學獎得主卡謬的一本小說《瘟疫》。」彷彿此金句的「政治正確」具有超高含金量，好像只要說出這句話的人，就成了正直的代言人，他批判的所有人就都成了不正直的惡棍。

針對這句話「正直」的原意，高金素梅表示，自己利用分流上班深居簡出期間，重讀了這本小說，讓她不禁感嘆，現在有媒體將這一部深刻的著作，消費到只剩下一句「政治金句」，來為民進黨防疫不力找藉口，搶功勞充英雄，這完全違反了卡謬這部創作的根本精神。這部小說裡所有的情節，從來不是在歌頌政府如何優秀的防疫，而是疫區的人民在政府不聞不問後，如何抗疫自救的過程。

高金素梅直言，這部小說裡從來沒有提到疫區的人民「氣質」有多好，反而描寫了疫區人民不斷和疫情搏鬥的失敗和堅持。這部小說民進黨應該要邊讀邊反省自己的防疫過錯才是，拿來自我膨脹和吹噓，是對卡謬最嚴重的汙衊。高金指出，卡謬具有新聞記者、作家與哲學家身分，曾投入法國反納粹的抵抗運動，《瘟疫》這部小說是他在法國殖民地阿爾及利亞的一個海邊城市奧蘭構思創作的，書裡所說的瘟疫就是鼠疫，那個「金句」裡被說成是「正直」的字眼，其實依照法文的原意，主要指的是「誠實」的意思。

無黨籍立委高金素梅從法文原文，分析諾貝爾文學獎得主卡謬（Albert Camus）小說《瘟疫》名言語意。（圖／翻攝高金素梅臉書）

無黨籍立委高金素梅從法文原文，分析諾貝爾文學獎得主卡謬（Albert Camus）小說《瘟疫》名言語意。（圖／翻攝高金素梅臉書）

高金素梅解釋，這句話是主角里厄醫生在回答記者朗貝爾的詢問時，說出來的一句話。朗貝爾其實對於防疫衛生志願隊這個主意並不欣賞，他認為這是在搞英雄主義，但里厄回答他說：「我也有必要告訴您，這一切並不存在英雄主義。這只是誠實問題。這個概念可能會引人發笑，但是對抗瘟疫唯一的方法只能是誠實。」朗貝爾問里厄，你說的誠實是甚麼意思，醫生回答說：「就是做好自己分內的工作。」對此，她不禁想反問：「對抗疫情，民進黨你誠實了嗎？」