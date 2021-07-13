行政院發言人羅秉成12日召開記者會證實，台積電、鴻海／永齡基金會已完成合計捐贈1千萬劑BNT疫苗的契約簽署。無黨籍立委高金素梅盛讚，民間企業成功採購捐贈BNT疫苗的過程，好像在跑一場政府設下的「三千障礙賽」，每日分秒必爭與不斷增加的死亡數賽跑，這讓她想起民進黨台北市議員王世堅曾說過：「政府不要哪一句話聽不順眼就切掉，那會越切越小，到最後只有1450那一小塊。」

高金素梅今日（13）在臉書發文表示，民間企業完成了BNT疫苗的採購捐贈。50多天的過程，捐贈企業好像在跑一場政府設下的「三千障礙賽」，但企業主沒有喊辛苦，隨著確診死亡數一天天增加，得分秒必爭與時間賽跑；企業主默默克服了政府設下的三千障礙卻沒有抱怨，事成後也只低調回應並未居功，這種格局已然超越總統職位。

高金素梅指出，王世堅一個月前就說了，若他是總統，他會馬上接見努力為台灣爭取疫苗的民間企業與民間單位，並給他們擔任無任所大使；王更沉痛呼籲：「政府不要哪一句話聽不順眼就切掉，那會越切越小，到最後只有1450那一小塊」。對此，高金直言：「世堅的眼光，蔡英文看到了嗎？」

此文發出不到1小時，即獲得超過3700個讚與超過170次分享，網路迴響熱烈。網友紛紛回應：「跑完障礙，還有十公里越野路跑」、「為了標籤，疫苗就再晚4週就是1個月，都快開學了，執政黨所堅持的意識形態，國人同胞就多4週的死亡人數」、「典型的前方疫情吃緊後方忙著緊吃」、「我們有一個以為有1450就天下無敵的總統」、「健忘的台灣人，過陣子後很多人開始打到第一劑疫苗後，加上大內宣後，一切一切又是讚揚政府感謝的德政，然後就沒有然後了」。