網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

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行政院發言人羅秉成12日召開記者會證實，台積電、鴻海／永齡基金會已完成合計捐贈1千萬劑BNT疫苗的契約簽署。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會將適合的疫苗給最適合的族群施打，屆時當然會將BNT留給學生族群。由於台灣正陷疫苗荒，陳此話一出隨即在網路掀起軒然大波，大批網友對青壯年經濟主力族群都輪不到施打極度不滿，更痛批綠營高官與綠營支持者應把名額讓出來，通通去打國產疫苗才對。

針對BNT疫苗分配與施打族群問題，陳時中12日表示，中央在規劃施打時，會將適合的疫苗給最適合的族群施打，由於AZ疫苗並未開放給12歲以上到18歲以下的青少年接種，且國外已開放BNT給青少年接種，屆時當然會將BNT留給學生族群。

消息一出，迅速在網路引發熱議，網友激動湧入PTT論壇，留言：「經濟主力都不用打就是了」、「30–49 族群又被插隊囉」、「20–50歲的命不是命就是了」、「繳稅上班族，紓困不到也上班族」、「勞動階層就是該死」、「之前擋BNT，現在要分配，還要看你臉色」、「又不是你買的，有種你就自己買啊！」「不要最後反而台積電工程師沒得打」、「都不加購，別人買來了再說優先施打，這是『微防疫』、『微疫苗』政策嗎？」

不僅如此，也有網友表示：「記得支持民進黨的請打高端」、「綠營高官們有Guts一點都打高端好嗎？」「所以不買BNT本來想放生那些小孩嗎？」「所以政府一開始就不想給青少年打」、「817給我通通去打高端！」「到最後剩聯亞或高端能打一定會炸開」。