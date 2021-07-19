台南市1萬1143名國小教職員工，將從20日起分別在柳營奇美醫院、永康奇美醫院、成大醫院及部立台南醫院等4家大型醫院依序施打疫苗，緊接著還將安排1萬368名公立高中職及國中教育人員接種疫苗。市長黃偉哲19日表示，全市中小學教師希望能在9月1日開學之前打完2劑疫苗，如果無法開學前打完，至少暑假期間打第1劑，最慢開學初一定會打第2劑。

黃偉哲認為，鑑於12至18歲的學生只能打BNT疫苗，但BNT預計9月底才會抵達，為維護學生健康及校園安全，幼兒教保及課照中心人員已於12日完成疫苗施打，至於公私立國小第一階段人員、幼教第一階段補打人員，以及教育部核定的專案人員（外僑學校、特教學校、實驗教育機構和團體）總計1萬1143人，目前也完成安排施打。

鑑於希望教師至少應該在暑假期間打第1劑，然後待開學初再打第2劑，為使全市各高級中等以下學校教育人員的疫苗施打提早達標，市府也率先宣布，將從25日起接續安排全市公私立高國中教育人員約1萬0368人，至指定醫院分流分時進行接種，以因應學校暑期活動、8月開學準備及9月開學後的校務運作需求，必要時將調度台南市疫苗施打。

市府教育局指出，該局已先將所有施打人員名冊提供給專責醫院，並於上午11時公告各行政區所在學校人員的施打名冊，並妥善安排施打時段與所在醫院，請列冊核定人員按照安排的時段及醫院進行接種，並配合各專責醫院所公布的相關配合事項。