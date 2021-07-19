衛福部通過高端新冠肺炎疫苗EUA的申請，允許專案製造，對於外界關切蔡英文總統與賴清德副總統何時施打國產疫苗？總統府發言人張惇涵今天表示，將依照指揮中心開放施打計畫，妥適進行後續相關規劃。對此，前立委林濁水表示，這的單純的問題也要這樣回答，真是有夠神秘。

高端疫苗上周完成補件，針對專家審查會議昨天通過高端新冠肺炎疫苗EUA的申請，張惇涵表示，總統府尊重專家會議依科學專業的審查結果，至於總統、副總統接種國產疫苗部分，張惇涵重申，將依照指揮中心開放施打之計畫，妥適進行後續相關規劃，若有定案將適時對外說明。

林濁水19日在臉書上發文指出，什麼時候打國產疫苗？總統府表示，「總統府尊重專家會議依科學專業之審查結果。至於總統、副總統接種國產疫苗，將依照指揮中心開放施打之計畫，妥適進行後續相關規畫，若有定案將適時對外說明」。

林濁水直言，總統府方面回答得夠小心、正經、慎重、冗長、拗口、曲折、迂迴、曖昧，模糊，雖符合總統的一貫風格，但是連什麼時候打高端這麼單純的一個問題，也要這樣回答，夠神秘。

網友們也留言回應，「唉，總統打國產疫苗有那麼難嗎」、「等通過WHO認證再打也行，不用這麼急吧？」、「總統是神秘的人物 ，深不可測，外星來的，跟對是僥倖，跟錯是自找」。