【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著東京奧運登場（賽期：2021年7月23日-2021年8月8日），台日友好事蹟再添佳話。交通部觀光局攜手日本超商NATURAL LAWSON於7月23日至8月8日期間設置台日加油POP廣告，為疫情期間所有賽事、醫療等人員加油。

同時段，交通部觀光局協同在日展店的台商「林家排骨」推出「點餐送到家，為中華隊加油」專案，希望觀眾在家看運動賽事，享台灣美食，一起在螢幕前為大家加油。

交通部觀光局東京辦事處與日本超商NATURAL LAWSON合作，於該超商首都圈140家店舖的台灣茶保特瓶、台灣茶包等二處台灣茶專區，設置台日友好一起加油POP廣告。

NATURAL LAWSON為日系超商LAWSON在首都圈（東京、千葉、埼玉、神奈川一都三縣）以女性為客群，訴求健康、自然、有質感風格的超商。由於該超商分布以東京首都圈為主，雙方合作於夏季7月23日至8月8日期間展開廣告，同時為感謝台灣與日本在面對疫情挑戰，日本贈予台灣疫苗，為了讓消費者購買台灣飲料時，能感受台灣的謝意，特別以「台日加油、謝謝」為題，以顯台日友好一起加油，攜手戰勝疫情，共同讓疫情中展開的國際運動賽事更加精彩。

▲限量500份的台灣加油應援餐，有滿滿台灣味。 圖：交通部觀光局╱提供

觀光局東京辦事處主任鄭憶萍表示，疫情中舉行的東京國際賽事，代表各國積極以運動促進友誼，也象徵共同抗疫的決心。因為疫情，觀眾無法入場為替中華隊加油，該辦事處、林家排骨、KKDAY日本支社，也在7月23日至8月8日期間推出限量500份的台灣加油應援餐，透過預購到店取餐或是外送平台，就能在家吃台灣美食，看賽事，為台灣加油。

應援餐內容除了滷肉飯便當、在日超夯的大雞排、台灣傳統味炸排骨、香腸、黑松沙士、蘋果西打等台灣味外，還有台灣國旗、加油棒、台灣鐵窗花杯墊、觀光文宣等。

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