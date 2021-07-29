中央宣布開放第4輪疫苗接種，有部分縣市傳出疫苗不足，宣布暫停的情況，台北市副市長蔡炳坤今表示，根據最新預約數據，7月30日至8月3日有8.7萬人預約接種，應該可勉強過關，但8月4日至6日已超過5.1萬人預約，這就有點挑戰。

台北市長柯文哲今午主持防疫記者會，他指出，北市很輕鬆一天可以打到5萬人，但現在沒有疫苗，若真的要打，把和平籃球館、小巨蛋納入設立接種站1天可以打更多人。

蔡炳坤補充說明，北市醫療量能相當足夠，配合中央預約系統昨替2萬多人接種疫苗，花博昨天把國中教職員8000多人施打完畢，今天高中教職員6000多人也會接種完成，接下來補習業者很期待可以施打疫苗，但所剩疫苗非常有限，跟北市教育局討論後希望盡快安排，目前在萬華地區附近風險較高，先做部分接種，讓大家放心。

他表示，中央第4輪接種，到今天中午已經預約完成，明天起就要接種，北市每天提供可接種量能都超過預約數，北市醫療院所是最配合中央需要，幾乎把所有量能開出，預約情況每天都有一定掌握，7月30日要接種3萬多人、7月31日1萬多人、8月1日2000多人、8月2日又回到2萬多人、8月3日約1.6萬。

蔡炳坤說，自7月30日到8月3日這段時間預約，知道中央疫苗很吃緊，除了中央給2.5萬劑，也盤點各醫院盤約有6萬劑可加入，最新預約數據系統因為可以取消，昨天是8.8萬，現在確定是8.7萬，這幾天應該可勉強過關。

不過，蔡炳坤擔心，8月4日至6日這3天就有點挑戰，預約4.6萬多人，傍晚又看到新增5000多人，變成5.1萬，今天中午最後數據還在整理，4時才會有最後數據，希望中央能夠全數提供疫苗，讓第4輪順利接種。