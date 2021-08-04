環保署要求全台自助餐及便當店，從今年10月1日起需設置紙餐具回收設施，並張貼回收標誌，違者將開罰6至30萬元。台南市列管的自助餐、便當店有312家，目前已有291家業者已設置紙餐具回收設施，市府環保局呼籲尚未設置回收設備的店家盡快設置，以免受罰。

部分店家表示，自從設置紙餐具回收架之後，多數的消費者用餐後都會主動進行回收，還會將廚餘倒入回收桶，並擦拭紙餐具內的殘留物、分門別類堆疊，大幅減少回收物集中後的體積，省下不少整理紙餐具的時間。

市府環保局指出，自助餐及便當店設置紙餐具回收設施政策，環保署原訂7月1日上路，但因考量疫情延至10月1日實施。為此，該局從去年即開始輔導、補助業者設置回收設備，目前設置率約93％。該局還將繼續補助今年新設的自助餐、便當店設置紙餐具回收架，從8月16日起至27日止受理申請。

環保局長謝世傑除呼籲店家盡速設置紙餐具回收設施，也請消費者無論內用或外帶，一定要做好紙餐具回收3步驟，順手清理菜渣並以衛生紙簡單擦拭；將垃圾、廚餘、紙餐具分類；將盒、盤、杯、碗堆疊，千萬不要將紙餐具當一般垃圾丟棄。