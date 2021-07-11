本月3日傍晚，有民眾在住家附近發現竟然有一名男子一旁臨時平面停車場散步運動，由於該名男子未戴口罩，民眾立刻全程錄影後，前往警局報警，員警一見影片當場傻眼，因為影中人正是林口分局楊姓警官，分局獲悉後也毫不手軟，已對楊姓警官祭出行政處分，並函請衛生局依法裁罰。

林口分局表示，日前民眾發現有人在林口某停車場運動卻未戴口罩，且運動完又走進林口警分局辦公大樓，對於執法人員不遵守相關規定，很生氣因而檢舉。

林口警分局獲報上案後隨即展開調查，該員確實為分局楊姓警官，根據約詢當事人後，楊員表示表示當天勤餘後在運動，因為太喘且附近空曠，才會脫下口罩，對於不當行為造成觀感不佳深表歉意，也願意面對相關處分與裁罰。

林口分局表示，感謝民眾的檢舉，員警雖於勤餘時間散步，然未戴口罩造成民眾觀感不佳，林口分局將依規定作出行政處分，另未戴口罩部分也將函請衛生局依法裁罰。