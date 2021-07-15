全台微解封，台南目前有36場夜市提送計畫書審定通過，安定夜市雖提出申請程序，但尚未審定通過，14日晚間卻有13家攤商擺攤，違規營業，台南市經發局接獲檢舉到場蒐證調查，雖依法得罰台幣6萬至30萬元，但台南市長黃偉哲考量攤商經濟壓力不小，指示經發局、衛生局從行政和法治面討論後再裁罰。

安定保安宮夜市由於未向市府申請復業卻逕行營業，經發局人員昨天派員到場查獲13攤私自營業，至於開罰多少？是處罰攤販或夜市業者？經發局長陳凱凌表示，會再進行實質調查確認後，再跟衛生局商討定奪。

他強調，開罰前，會調查後才做確認，釐清攤販管理者有無告訴攤販不能擺攤？還是攤販私下動作，變成流動攤販，調查清楚，再依相關規定處理。

黃偉哲表示，攤商一方面要營生，一方面要兼顧防疫，壓力很大，但目前為止，防疫至上，依規定採實聯制，就是每個攤位前面要放置QR code，還有三罩一套，除口罩，至於販售食物的攤商，料理食物時也要戴手套、面罩、遮罩，但市府也還會再跟攤商討論，並不是每一攤商都是料理熱食，不是全部都必須三罩一套。

陳凱凌重申，沒有申請或尚未申請通過的夜市，一定要完成防疫計畫項目申請，經過經發局會勘後，才能夠復業，並不代表7月26日就能自動解封。