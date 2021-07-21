日前MITSUI OUTLET PARK林口接獲到設施內有專櫃員工確診之通報後，已啟動緊急防疫作業，並立即停業1天，同時進行全館清消作業，亦通報所有包含專櫃在內的在籍員工，迅速啟動安心企業快篩作業準備，而今（21日）業者也宣布，自19日到21日為止，已完成所有在籍員工1467人的快篩作業（含自行快篩與企業快篩），並且獲得全數陰性證明結果，經通報新北市政府經發局確認後，確認將可於明起（22日）恢復正常營業。

而由於目前仍維持於三級警戒期間，因此今晚10點前將完成預定恢復營業前的清消作業，明起也會持續縮短營業時間為中午12點到晚上8點，員工與消費者基本亦會繼續執行防疫措施，包括戴口罩、量體溫、實聯制、人流動線、人流管制看板等等，員工也會有自主健康檢查紀錄，現場員工進場同時亦會作出分流與動線，及負責檢查陰性證明的人員配置，未來若有新雇用員工，也將要求專櫃廠商配合必須持有陰性證明始得雇用。

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