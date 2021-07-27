台北車站一樓爆發群聚感染，北市府公布匡列者篩檢情形，台鐵提報採檢57人(含員工16人)，列管櫃位7個，陸續採檢中，台鐵僅提供員工名冊(16位)，衛生局刻正與台鐵溝通請盡速其提供採檢名冊，另外，北車微風提報採檢257人，列管櫃位51個。

北市衛生局指出，7／25-7／27陸續採檢共計314人，原列冊人數為316人，移除其中微風1人尚未報到、1人已離職；截至今日11點30分，檢驗結果PCR陰性為46位，剩餘尚待採檢結果回報。