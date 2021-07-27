台北車站爆群聚 314名員工造冊 46人篩檢結果出爐 12:592021/07/27 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北車站爆發群聚感染，造冊314名員工，已篩檢46人均陰性。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北車站一樓爆發群聚感染，北市府公布匡列者篩檢情形，台鐵提報採檢57人(含員工16人)，列管櫃位7個，陸續採檢中，台鐵僅提供員工名冊(16位)，衛生局刻正與台鐵溝通請盡速其提供採檢名冊，另外，北車微風提報採檢257人，列管櫃位51個。 北市衛生局指出，7／25-7／27陸續採檢共計314人，原列冊人數為316人，移除其中微風1人尚未報到、1人已離職；截至今日11點30分，檢驗結果PCR陰性為46位，剩餘尚待採檢結果回報。 高雄百貨美食街內用 業者準備好了 鎮瀾宮重新開放 信眾自備筊杯參拜 #採檢 #台鐵 #列管 #台北車站 #群聚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍營爆料蘇震清、蘇嘉全私訪印尼不起訴 北檢：外交電報是真的 10:202021/07/27 社會 玉膳坊月子餐中央廚房氣爆 遭求償331萬免賠原因曝光 12:032021/07/27 社會 遶境活動開槍尋仇致1死1傷 萬華角頭二審仍判10年 12:492021/07/27 社會 兒童新樂園8月1日開放 下午2時開放預約、每日限額1600人 11:512021/07/27 生活 台南偷渡移工傳播鏈 台籍船長也染疫 04:102021/07/27 地方新聞 獨〉今年「台北台中米其林指南」 改8／25線上放榜 新增「服務獎」 09:212021/07/27 生活 教職員等嘸疫苗 彰縣府稱教育部造冊 04:102021/07/27 地方新聞 南投原民狩獵 誤殺移工山老鼠 04:102021/07/27 社會新聞 企業捐三重果菜市場「防疫門」 10秒滅菌超安心 11:062021/07/27 寶島 北市考慮8月9日開放戶外餐廳 侯友宜：本周重要觀察期 11:242021/07/27 生活 補教業復課 中市允諾3協助 04:102021/07/27 地方新聞 生活熱門新聞 不必等簡訊 直接上網預約疫苗就可以 144萬人有機會 - 生活 43歲男預約疫苗「不符合資格」 網曝關鍵原因：可憐啊 - 生活 預約疫苗頻失敗 男打爆客服飆「爛系統」眼尖網揪關鍵 - 生活 病毒專攻年長者是錯的 前台大醫1關鍵打臉柯文哲 - 生活 全台今降二級 吃喝玩樂5大QA一次看 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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