隨著疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心鬆口下周可能降級，台北市也宣布將有條件開放安親班、幼兒園，補習班卻絲毫沒有復課的跡象，中華民國補習教育協會等團體再度發表聲明，痛批政府粗暴的對待補教業者，呼籲7月底前復課，否則不排除申請國賠。

包括中華民國課後教育協會、中華補教大師暨品保協會、中華機器人教育推廣協會、桃園市多元教育發展協會、台南市才藝教學服務人員職業工會等19個補習教育團體共同發聲明指出，補習班從業者施打疫苗的名冊已於19日完成造冊，唯有盡快復課，才能讓家長安心上班，懇請政府7月底前讓補習班教師接種疫苗。

中華民國親子關懷協會理事長謝智芳指出，根據指揮中心訂定的疫情警戒表，原本要四級警戒才會全面停課，但因疫情嚴峻，補教業者配合政府在三級警戒期間停課，但若警戒降至二級、幼兒園及課照班都可以復課，為何政府仍不開放依樣招收國小學生的補習班復課？

「政府蠻橫無理、粗暴的對待補教業者！」謝智芳說，政府僅開放幼兒園、課後照顧班，卻仍不開放補習班復課，法源依據究竟在哪裡？若只認為補教教師還沒接種疫苗就不能復課，那其他行業業者也沒施打疫苗，為何可以去逛夜市、上健身房？對於政府無理對待造成的損失，補習業者依定會反撲，將申請國賠。

補教業者強調，補習班若能復課，一定確實控制進出人員體溫量測、戴口罩及室內容留人數、做好隔板及環境消毒。7月27日前，將有半數補教老師透過唐鳳平台完成疫苗接種，呼籲政府先開放已接種疫苗的教師復課，尚未施打疫苗的補習班則以公費開放教職員每3天快篩1次、陰性才可上班，以維持學生受教權及補教業者的生存權。