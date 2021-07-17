去（2020）年11月12日下午3時許，新北市郭姓女騎士將機車停在新莊一處機車停車格內後離開，後來疑似有其他騎士為停車，將郭女機車移到隔壁殘障專用車格中，害她收到1張1200元「在身心障礙專用停車位違規停車」的罰單，氣得郭女趕緊申訴，無奈申訴不成，於是她改打行政訴訟抗罰。最後台北地院勘驗採證照片，發現郭女機車前半部在一般車格內、後半部壓在殘障車格線上，認為機車確實遭人移動過，因此日前判撤銷罰單，可上訴。

根據判決書指出，郭女機車因遭人移動，被硬擠到一旁的殘障車格，結果剛好被巡邏的新莊分局頭前派出所警員發現，以郭女機車違規占用身心障礙專用停車位開出1200元罰單，讓郭女取車時大呼冤枉，趕緊請老公申訴，但台北市交通裁決所根據採證照片，認定郭女確實違規，遂依原處分裁罰，郭女心有不甘，於是再打行政訴訟抗罰。

一開始，郭女主張機車被其他騎士私下挪動，才會被誤判是佔用身心障礙專用停車位，加上透過警方採證照片來看，其機車僅是壓在身心障礙專用車位的格線上，也不構成占用。

但北市交通裁決所反駁，認為警方發現違規後，依法舉發合乎程序，雖然郭女主張其機車被人挪移至殘障車格，啖還沒提出證據供調查，不能證明她的機車受外力影響才違停，主張原處分並無違誤。

可法官指出，市區內騎士任意挪動他人已停妥的機車，以增加自己停車空間的情況屢見不鮮，加上案發當下，殘障車格內已停放一部身心障礙機車，而郭女機車的車頭及前車身，停在一般機車停車位內，只有後車身壓在殘障車格格線上，合理推論曾被他人挪移，所以判決撤銷原裁罰處，可上訴。