一句「把里長當打工仔」，新北市永和區安和里長鄧長安日前因此和藝人吳宗憲槓上，豈料事件才剛剛落幕，15日鄧長安就因跟人發生擦撞車禍，當場還疑似因為嗆聲，被2名騎士持鐵棍、大鎖打傷，最後雙方互控傷害，目前由檢警偵辦中。

根據警方調查，15日晚間9時38分，40歲里長鄧長安前往中正路599號前牽車，但就在機車移出人行道停車格時，鄧長安與後方一台雙載機車擦撞，兩方連人帶車倒地。當下22歲胡姓男騎士與後座21歲吳姓男子狼狽爬起，聽到鄧長安痛得狂爆粗口，頓時心生不滿，遂從車廂內拿出警棍、大鎖、辣椒水攻擊洩憤。

孤身一人的鄧長安，不敵2名年輕男子的猛攻，眼睛也因為辣椒水感到刺痛，於是趕緊逃到一間鞋店內求救，可胡、吳2人依舊不罷手，繼續手持警棍、大鎖追打，讓一旁店員當場嚇壞，立馬打電話報警，中正橋派出所警方到場，隨即嚇阻、將雙方拉開，協助鄧長安送醫，車禍部分，交通分隊酒測後，確認雙方均無酒駕。胡、吳2人被帶回派出所後，則聲稱是鄧長安先罵髒話，他們氣不過才動手，目前雙方互控傷害，警方已依法受理，全案移送地檢署。

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