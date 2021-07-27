墾管處27日經審查及現勘業者所提出的防疫計畫後，正式宣布小灣、船帆石等處28日起可營業，而南灣、白砂等處的防疫計畫還在進行中，遊客只能在沙灘散步。（謝佳潾攝）

墾管處27日經審查及現勘業者所提出的防疫計畫後，正式宣布小灣、船帆石等處28日起可營業，而南灣、白砂等處的防疫計畫還在進行中，遊客只能在沙灘散步。（謝佳潾攝）

墾管處27日經審查及現勘業者所提出的防疫計畫後，正式宣布小灣、船帆石等處28日起可營業，而南灣、白砂等處的防疫計畫還在進行中，遊客只能在沙灘散步。（謝佳潾攝）

墾管處27日公告南灣、小灣、船帆石、星砂灣、後灣、白砂等處的沙灘人數管制量，並經審查及現勘業者所提出的防疫計畫後，正式宣布小灣、帆船石等處28日起可營業，而南灣、白砂等處的防疫計畫還在進行中，遊客只能在沙灘散步。

據墾管處公告，關於有條件開放沙灘的人數管制量如下，後灣1397人、白砂2449人、小狗灣103人、星砂灣174人、出水口右側（含小峇里） 129人、後壁湖潟湖區1314人、南灣3117人、大灣10194人、小灣1055人、船帆石1464人、風吹砂1158人、漁村公園84人。

墾管處指出，因目前只有屏東縣恆春鎮船帆石水上摩托車發展協會、墾丁凱撒飯店提出防疫計畫，且經審查及現勘後確定可實施，因此28日起該2處的業者可以營業，而一樣是觀光熱點的南灣、白砂，因防疫計畫尚在進行中，所以遊客要在2處玩水上活動還要等等。

墾管處說，開放沙灘的防疫措施，除控管人數外，實聯制、量體溫、酒精消毒、沙灘陽傘需間隔4米且每傘不超過4人等規範，也都相當重要，當中總量控管就是一門學問，若是單一出入口會比較好管制，而南灣業者考量遊客人數較多、想開放6個出入口，就得仔細規畫防疫計畫。

至於沒有水上業者進駐的星砂灣、大灣及 風吹砂等，墾管處說，已於現場設置實聯制QR Code及告示牌，請遊客進入前務必做好實聯制，並全程配戴口罩，管處會派員隨時巡視。

屏東縣恆春鎮船帆石水上摩托車發展協會總幹事吳錦松指出，水上業者已經2個月沒有營業了，真的很期待降級後的觀光人潮，不過也會擔心遊客暴增、造成控管問題，所以將原本的4個出入口縮減成1個，好總量控管，同時每個業者也都會戴上口哨隨時提醒遊客注意社交距離。

墾管處提醒，雖然可從事水上摩托車，但教練身後不能載乘客，只能以拖曳方式進行，且遊具上乘客要保持1米以上距離，而游泳則依中央流行疫情指揮中心指引，暫不開放。