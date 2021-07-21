澳洲一名女賽車手自從轉行成為性感女優後，受到眾人的喜愛，入行短短一年半便賺進大把鈔票，但她也因此收到許多粉絲奇怪的要求。

根據外國媒體的綜合報導，曾被網友封為「最辣女賽車手」的26歲澳洲女子蕾妮格雷西（Renee Gracie），擁有甜美笑容及凹凸有致的豐滿身材，過去曾靠著驚人的車技，成功闖入澳洲V8超級跑車錦標賽等各大國際賽事，加上火辣的葫蘆身形，受到大批粉絲的青睞，成為最受矚目的女賽車手。

但在2019年時，她卻宣布轉戰成人界，並在知名成人社交網站「OnlyFans」上開設帳號，販賣個人成人影片及火辣慾照。沒想到，蕾妮格雷西轉行後事業一飛衝天，光收取粉絲訂閱的月費，一周就能賺取3000美金（約新台幣8.4萬元），出道短短18個月，就賺進超過400萬美金（約新台幣1.1億元），成為澳洲最知名成人女優之一。

不過，隨著蕾妮格雷西的名聲越來越大，即使IG帳號因照片太過火辣而遭到停權，粉絲數依然持續攀升，而她也收到不少粉絲奇怪的要求。蕾妮格雷西接受澳洲媒體採訪時透露，日前曾收到粉絲來信要求她多拍攝「腋窩」的影片，還有人想要購買她的尿液，讓她相當傻眼，也認為十分奇怪，希望粉絲們可以理解她只販售照片及影片，她不會為了特定人士做出奇怪的事情。