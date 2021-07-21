美國一隻貓頭鷹日前被民眾發現，疑似被不明物體困住，造成牠頻頻拍打著翅膀，想飛卻飛不起來，趕緊聯絡動物福利聯盟派人前往查看，沒想到救難人員仔細一看才發現牠的腳竟卡在一隻烏龜身上，趕緊帶回去將牠們分開。

根據英國媒體《鏡報》的報導，位於美國維珍尼亞州阿靈頓（Arlington）市的一處警察局，日前收到民眾通報，表示有一隻貓頭鷹疑似被捕獸夾或是其他不明物體困住，不確定是不是因為受傷，使牠想飛卻飛不動，因此警方趕緊派遣阿靈頓國家公園動物福利聯盟的人員前去查看情況。

動物福利聯盟成員抵達現場後，仔細檢查貓頭鷹的身體狀況，發現牠的身上只有些微輕傷，但腳上卻卡了一隻小烏龜，讓救難人員哭笑不得，趕緊將貓頭鷹及烏龜一同帶回去避難所。獸醫判斷，貓頭鷹疑似是因為想捉弄烏龜，或是想抓取烏龜，而受到攻擊的烏龜縮回殼中時，卻將貓頭鷹的爪子給勾了進去，讓牠的爪子卡在烏龜殼與胸甲之間動彈不得，但現在已順利將牠們兩個分開並無大礙，之後也會將牠們野放回大自然。

動物福利聯盟後來將這個有趣的經驗分享至網路上，吸引網友熱烈討論，紛紛留言「感覺可以拍成一部電影」、「這個故事告訴我們，千萬別惹烏龜」、「烏龜雖然動作慢，但也不會輕易放過狩獵者」、「看貓頭鷹的表情一臉傻，可能到現在還搞不清楚自己為什麼會跟烏龜黏在一起」。