英國媒體過去曾報導英國皇室擁有一台運作超過60年的「骨董冰箱」，引起民眾熱烈討論，但近日卻有一名男子，在一位退休鐵路工人的家中發現一台運轉時間超過70年的老冰箱，而且現在依然正常運作，成功打破英國皇室的紀錄。

根據英國媒體《鏡報》的報導，先前曾有媒體揭露，英國皇室擁有一台1954年所購入的骨董冰箱，這台冰箱是由當年通用電器旗下子品牌富及第（Frigidaire）所生產製造，被伊莉莎白王太后購入後被放置在梅伊城堡（Castle of Mey）中，2002年王太后過世，這台冰箱則由查爾斯王子繼承，並持續運作67年，引起民眾熱烈討論。

不過，英國一名冰箱銷售員喬納森克里（Jonathan Kerry）近日卻表示有人打破了這項紀錄。日前他前往一名81歲的鐵路退休工人羅伯特（Robert）家中為他更換冰櫃時，意外發現車庫中有一台1930年由伊萊克斯（Electrolux）製造的老冰箱。

喬納森克里仔細詢問下才知道，原來這台老冰箱是羅伯特的岳父母在1949年以49英鎊（約新台幣1873元）購入，在當時的年代冰箱十分罕見，因此他的岳父母還被當地人封為「擁有冰箱的人」。他們去世後便由羅伯特繼承，並一路跟著他搬至蘇塞克斯郡、格羅斯特郡等地工作，到目前為止已運作72年，平常只有在夏季時拿來存放水果及醃製食品，對他們家來說是個非常重要的傳家之寶。