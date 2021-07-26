有著英國「跳水王子」之稱的戴利（Tom Daley）與搭檔李伊（Matty Lee），在東京奧運男子雙人10公尺高臺跳水項目，以1.23分之差擊敗中國隊奪牌大熱門陳艾森與曹緣，順利奪下金牌，也打破了中國跳水隊壟斷8枚金牌的夢想。

賽前，即使是奧運會官網記者也認為陳艾森、曹緣是奪冠唯一熱門，戴利的目標則是在銅牌的基礎上再進一步。此前3次出戰奧運會，戴利已經在2012年、2016年兩次拿到了銅牌。

在5月進行的東京跳水世界盃上，戴利拿到了單人、雙人10米跳臺冠軍。不過，當時中國隊並未派出主力選手出戰。

在決賽前三輪裡，中國搭檔以202.38分領跑，戴利、李伊以187.08分排名第二位。在關鍵的第4輪，中國組合出現失誤，總得分為275.82分，戴利與李伊以281.04分超前。

儘管面對巨大壓力，戴利和搭檔沒有出現任何失誤，最後一跳得到了101.01分，總分達到了471.81分。陳艾森、曹緣最後一跳同樣出色，得到了101.52分，但仍然無法追上英國組合。

在中國選手470.58的最終分數出現在大螢幕之後，戴利與搭檔李伊相當興奮，在13年4次出戰奧運會之後，戴利終於拿到了自己的第一枚奧運金牌，23歲的李伊則是第一次出戰奧運會就拿到了金牌。