公視金鐘兒少節目《下課花路米》暑假推出「壯遊闖天下」第3季，為慶祝2020年中橫通車一甲子，第2組小小背包客前進花蓮太魯閣，展開探尋中橫公路東段38公里壯遊行。想深入中橫，就從認識「中橫門戶-新城鄉」開始，一行人在花蓮新城火車站集合後，第一個行程是先找「新城國小棒球隊」打一場友誼賽，融入當地。被拉下場參賽的棒球菜鳥亞里直呼：「對不起！我真的手眼不協調。」小兵則是誤打誤撞當教練，「我教練生涯的首勝和首敗就發生在15分鐘內」。

為了安排小小背包客透過棒球進行在地交流，小兵先自行前往新城國小拜訪棒球隊，卻突發奇想假扮成教練，果然孩子們來到學校操場，也不疑有他便直接走向小兵請求友誼賽交流。小兵回想，那時換上球衣、球帽，還戴了墨鏡，刻意壓低聲音回應，結果還是超快就被識破，「我其實更努力在憋笑。」反倒是其中一位小背包客不可置信接話：「我剛剛還以為你是林智勝！」讓小兵笑噴：「怎麼比我還入戲！」

相對根本沒打過棒球的小兵弄假成真當教練，亞里則是因為新城國小棒球隊二軍人數較少而下場參賽，雖然以樂樂棒球方式進行，球不由投手投出而是置於打擊座支架上，但亞里自認手眼協調差，「我應該就是去負責拖垮新城國小的」，輪到亞里打擊時，連小小背包客也開玩笑說：「攝影機要小心喔！」結果奮力一揮直接擊倒支架，小兵則立刻大喊：「有人破壞學校器材！」讓球隊教練忍不住走出來指導，「你眼睛不要盯著前面，要看球！」

小兵坦承自己在場邊雖然無法提供技術指導，只能幫忙吆喝助陣，但深刻感受到這場棒球賽凝聚了小背包客令人訝異的團隊精神；亞里也認為打球真的是一個很好的破冰方式，「其實交朋友不太需要語言，靠玩更能快速熱絡起來。」接下來，小小背包客將從新城為起點，進入太魯閣國家公園，探索更多關於中橫公路的在地故事。《下課花路米-壯遊闖天下3》「中橫六十·歷史尋訪」系列共製作4集，分別於7月27日，以及8月3日、10日、17日晚間6點於公視頻道首播，首播當日晚間7點將上架公視兒少YouTube頻道。