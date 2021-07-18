一名家住花蓮的男子，109年3月行經瑞穗某村落時，見到同村一名領有身心障礙手冊的女子獨自走在路上，江男要她上車，答應要載他回家，未料竟將女子載至樹林裡性侵得逞，事後還刻意丟500元給女子企圖掩飾罪行，女子回到家後衣服凌亂，父親追問下才得知遭人侵犯，氣得帶女兒到醫院驗傷，警方事後在女方左右兩側胸部採到江男DNA，但她仍表示是女方願意，法官審理後判處江男4年有期徒刑。

根據判決書記載，江南於民國107 年3 月4 日下午，騎乘機車行經花蓮縣瑞穗鄉某處時，見同村女子獨自步行在該處，假意問她要去何處，女方告知要回家，江男立刻見色心起，當場說：「上車，我帶你回家」，將女方ㄅ女載到一處樹林裡強行口交。

為了怕女方反抗，江男還說事後會給她500元，接著脫下女方內衣及衣服掀開，強行親吻胸部後又性侵得逞，女方後來走路回家，剛好遇到父親經過，見到她衣物凌亂，經詢問後才知女兒遭到侵犯，立刻帶她去驗傷報警。

江男在審理時辯稱，承認有要求女方口交，雙方也發生性關係，事後還給女方500元，但這是跟女方講好以500 元交易，並沒有以強制之方式，女方並沒 有激烈反對，在過程中女方不舒服，他就停止了。

但法官認為，除江男一方聲稱雙方有講好外，並無證據證明女方當時有同意以500 元與被告為性交易，女方於審理時證述，當時過程中有抗拒並推江男，也未表示同意。警方在女方告訴人右胸、左胸採集檢體，經與江男唾液經送鑑定結果，結果吻合。

法官審酌，江男利用其表示好意搭載女方之機會，將女方載往他處，並先以金錢誘惑，又違反女方意願進行性侵，未知尊重他人之性自主權，足以造成他人之身心傷害，在事發後，均全盤否認，直到鑑定結果顯見江男確實有親吻告訴人之胸部，江男才於審理時始坦承部分事實，但仍否認有何強制性交犯行之犯後態度，考量江男已與女方和解並賠償，因此判刑4年，仍可上訴。