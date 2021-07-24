台中市20多歲陳姓男子本月17日騎乘有「機車界法拉利」之稱的杜卡迪（Ducati）V4S重機，掛上假車牌後飆速達300公里，事後還PO照炫耀，警方事後發現陳男根本沒有車輛原廠證明、進口完稅等文件，懷疑是所謂的「拼裝車」；據悉陳男其實財力不足，PO車照大多為炫耀，平時連買手套、皮衣等配件都會猶豫再三。

根據陳男PO出的「炫耀」影片，當時他騎著假車牌的杜卡迪從北屯區崇德路騎上中彰快速道路太原匝道口，時速就已破百，不斷加速下切入內線車道，儀表板到時速300公里瞬間「破表」。警方事後逮到人，發現該車沒有原廠證明、進口完稅證明，懷疑是用廢鐵、五金零件名義進口的「無牌拼裝車」，與合法進口的價格差距一半左右。

警方事後逮到人，發現該車沒有原廠證明、進口完稅證明，懷疑是用廢鐵、五金零件名義進口的「無牌拼裝車」，與合法進口的價格差距一半左右。（台中市警第五分局提供／張妍溱台中傳真）

警方表示，除查扣犯罪所用的重機，全案依公共危險罪、行使偽造特種文書罪移送，並依《道路交通管理處罰條例》危險駕駛舉發，2者合併最高可處3萬4800元罰鍰，這部價值百萬的「杜卡迪」，若是因「避稅」而進口的拼裝車，沒入後恐面臨銷毀命運。

據自由時報報導，陳男在當地車友圈相當出名，因拼裝車不能請領車牌，他曾說「掛假牌也沒關係」，而他身分非富家子弟，也非住在豪宅，車友透露陳男單純僅為了高調炫耀，因此屢次掛假牌上路，被戲稱是「台中300無牌哥」，已被許多杜卡迪社團踢出，平時連買手套、皮衣等配件都會猶豫再三。