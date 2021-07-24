怎麼可以跟別人住！嘉義一名林姓男子不滿前女友跟別的男性同居，竟偷偷潛入對方家中，竊走正在晾曬的前女友的貼身衣物，案經屋主察覺衣物遺失報警，全案才曝光。嘉義地院審理後，依竊盜罪處拘役15日。可上訴。

判決書指出，林姓男子與小美（化名）原為男女朋友關係，因故分手後，林男不爽小美改與另名男子同居，便基於報復心態，於2020年3月7日晚間時，路過小美的新住處，順手將小美的黑色條紋上衣、白色長褲、胸罩、內褲等總價2000元的衣物竊走，案經男屋主察覺衣物遺失後報警提告。

林男於警詢時坦承犯行，稱自己是為了報復前女友，才動念行竊，檢方核對男屋主、小美的證詞，確認情節相符，並有監視器畫面等物證，足以認定自白與事實相符，向法院聲請簡易判決。

嘉義地院法官認定，林男已將衣物交還小美，且獲得諒解，惟考量其尚未與男屋主達成和解、無業、無前科等，依竊盜罪，處拘役15日，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日。可上訴。