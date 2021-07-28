東京奧運台灣柔道、跆拳道代表團28日下午搭機返國，獲得銀牌的「柔道男神」楊勇緯，以及拿下銅牌的「新國民女友」羅嘉翎，成為全場焦點。羅嘉翎下機後想喝台灣手搖飲加珍珠。（陳麒全攝）

東京奧運台灣柔道、跆拳道代表團28日下午搭機返國，獲得銀牌的「柔道男神」楊勇緯，以及拿下銅牌的「新國民女友」羅嘉翎，成為全場焦點。楊勇緯則說「雖然有些遺憾，所以才會讓我更想要下一次的金牌。」（陳麒全攝）

東京奧運台灣柔道、跆拳道代表團28日下午搭機返國，獲得銀牌的「柔道男神」楊勇緯，以及拿下銅牌的「新國民女友」羅嘉翎，成為全場焦點。（陳麒全攝）

東京奧運台灣柔道、跆拳道代表團28日下午搭機返國，獲得銀牌的「柔道男神」楊勇緯，以及拿下銅牌的「新國民女友」羅嘉翎，成為全場焦點。（陳麒全攝）

東京奧運台灣柔道、跆拳道代表團28日下午搭機返國，獲得銀牌的「柔道男神」楊勇緯，以及拿下銅牌的「新國民女友」羅嘉翎，成為全場焦點。羅嘉翎下機後想喝台灣手搖飲加珍珠，楊勇緯則說「雖然有些遺憾，所以才會讓我更想要下一次的金牌。」

東京奧運台灣柔道、跆拳道、輕艇、舉重等4個項目教練及選手等共18人，除了柔道1位後勤支援人員蔡明諺搭乘經濟艙之外，其他17名教練及選手全部搭乘商務艙座位，達成蔡英文總統教練選手全部搭乘商務艙的承諾。

羅嘉翎表示，謝謝大家關注跆拳道的比賽的賽事，也很高興能為中華隊拿下一面獎牌，感謝國家提供很多協助，像是回國的通關流程非常快速，行李也是很快就可以拿到，整個流程都非常的順利。

對於爸爸、媽媽、還有哥哥都親自到機場歡迎她回國，羅嘉翎說，「謝謝他們，我愛他們」，還不忘用雙手逼出小愛心，透過鏡頭向家人示愛。她也說，每次回國都會非常想要喝一杯手搖飲加珍珠，「這是我應該必喝的飲料」，也再次感謝粉絲們在電視前的關注「感謝再感謝」。

楊勇緯回想奪牌戰時的情況表示，上場前其實心裡已經沒有太大的得失心，因為覺得這是自己在本屆奧運的最後一場比賽，「我就放開、放鬆的去摔」，把自己想展現的柔道展現出來，雖然沒獲勝確實會有一點難過，「因為目標是金牌」，不過，「因為有一些些遺憾，所以才會讓我更想要下一次的金牌」。

他指出，日本隊的高藤直壽在經驗上非常足夠、實力堅強而且在日本也是非常有名，也是值得自己尊敬跟學習的一個對手，對於判決的部分，他認為，裁判的判決不是我所能控制的，「我能控制的，只有我眼前的每一個時機、每一個時刻，在場上的每一分每一秒」，好好的展現自己比較重要。

對於郭婞淳曾在記者會上說，因為看到楊勇緯的奮戰精神，讓自己更加努力，楊勇緯覺得「這是一個好事」，選手都是彼此鼓勵互相加油，若經過郭婞淳的訓練場時，「可能有跟她對到眼，就會示意一下加油，今天的訓練好嗎」，互相的鼓勵對方，「我覺得這是很好一件事情。」

看到學姊郭婞淳拿到金牌，楊勇緯說「好想要好想要金牌喔」，拿起郭婞淳的金牌「其實一樣重啦，但是就差一點點」，不過沒關係，下次一定可以的。他也強調，這次奧運最大的收穫「是很神奇的一件事情」，因為出發的時候，他一直告訴自己「不要有太大期待，然後做自己該做的事情，這樣就好了」，最後拿下銀牌站上頒獎台的那一刻，會覺得這一切辛苦都是值得的。

楊勇緯最後也感謝體育署、柔道總會、國訓中心、教練、家人及朋友，大家的支持是他最大動力，「運動員就是需要這種鼓勵，才會在競技場上去奮鬥」，他心中真的是滿滿的感謝，感謝所有幫助過他的人，讓世界看見台灣的柔道，為台灣的柔道打開新的篇章，「我會繼續的往下一個里程碑繼續前進」。離開機場前，他不但拿起手機和前來接機的學弟妹合照，離開前還不忘頻頻拋出飛吻，讓現場的支持民眾相當興奮。