22歲女子黃姿容2004年間在台北市中山捷運站附近失蹤，警方循線逮捕前科累累的「星探之狼」胡永強，然而對方僅坦承性侵被害人，始終不肯鬆口交代女方下落。見胡男不願開口，專案小組只好先把他關進刑事局拘留所，誰知就在當天晚上，胡永強竟然用內褲在所內上吊輕生死亡，讓姿蓉的去向從此石沉大海。

據了解，胡永強當時供稱，自己性侵姿蓉得逞後，就把她載到新店捷運站丟包，自己隨即離開。警方發現，被害人手機最後發出的訊號，是在新店中安大橋附近，距離捷運站還有段距離，並不相信犯嫌說法，無奈胡男始終不願老實交代案情，最後只好把他關進拘留所，打算隔天再好好進行訊問。

沒想到，胡永強當天凌晨竟把內褲撕成布條，連結在一起後綁在欄杆上，跪地上吊自殺；當天負責值班的警員為了考警大，日以繼夜地認真K書，當晚不敵疲勞在值班台打瞌睡，後來發現胡男在拘留室輕生，嚇得趕緊將其送醫。不幸的是，胡男送往國泰醫院搶救後，仍不治身亡，姿蓉的線索也跟著石沉大海。

被害人家屬求助民俗儀式，希望得到親人的消息。

曾參與辦案的員警透露，監獄裡的受刑人非常不齒性侵犯，所以都會特別「照顧」，胡永強也不例外，服刑時曾被獄友剃光毛髮，下體也被用牙刷、菜瓜布伺候，讓他痛苦萬分，可能因此畏罪自殺；資深員警回憶，胡男的下體陰毛處有2撮白毛，就像白鬍子一樣，不知是否和獄中經歷有關，他當時還特地拍下來當作證據。

胡永強死後，警方仍未放棄尋找姿蓉，動用了搜救犬、上百名人力等資源，在新店山區及最後的基地台範圍展開大規模搜索，最後仍沒有結果，只好中止搜索行動。雖然警方已放棄找人，但家屬仍抱有一絲希望，多年來到處張貼海報、發傳單，只希望「生要見人，死要見屍」，無奈時隔17年，還是等不到好消息。

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