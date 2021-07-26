八零年代可佳髮型邁入巔峰，當時店內清一色都是日製高級美髮專用設備，氣勢不凡。（林美秀提供／袁庭堯高雄傳真）

在經濟起飛的年代，員工福利也優渥，林美秀休假時會犒賞設計師及助理，一起吃鐵板燒。（林美秀提供／袁庭堯高雄傳真）

到歐美各國參加髮藝研習進修課程，是年輕的林美秀與先生每年不變的堅持。（林美秀提供／袁庭堯高雄傳真）

到歐美各國參加髮藝研習進修課程，是年輕的林美秀（中褐衣者）與先生每年不變的堅持。（林美秀提供／袁庭堯高雄傳真）

美髮世界大賽的規格及盛況堪稱奧運等級，世界一流美髮高手群聚，對林美秀與先生來說，是交流與學習的好時機。（林美秀提供／袁庭堯高雄傳真）

每每研習回國、貼出手寫海報，生意必定絡繹不絕。（林美秀提供／袁庭堯高雄傳真）

規模極盛的可佳髮型（右二林美秀，左二蕭國雲），當年吸引不少國內外政商名貴、藝人專程造訪。（林美秀提供／袁庭堯高雄傳真）

民國70年可佳髮型在全國版刊登的半版廣告，有著當年少見照片及文字設計。（林美秀提供／袁庭堯高雄傳真）

鹽埕區「可佳髮型」80年代是當地首屈一指的時尚髮廊，規模連現在的大型沙龍也難以望其項背。年過6旬的林美秀當年從洗頭小妹做起，和先生開業後堅持每年出國進修，八、九零年代將世界潮流第一時間導入高雄，打造高雄最大、鹽埕區最熱鬧的國際時尚髮廊，吸引不少政商藝人朝聖。

走進髮廊，林美秀一身典雅的訂製洋裝，和先生、兒子三人各自熱情招呼客人。有別於時下華麗的沙龍風格，這裡裝潢典雅，林美秀與先生、兒子手藝專業細緻，「可佳髮型」就算褪去80年代的風華，仍有不少客人慕名上門。

林美秀出身台東望族家庭，從小過著不愁吃穿的生活，還有疼愛她的兄姊。但初三畢業那年，林美秀不想升學還要向家中拿錢，決定自力更生學手藝。疼她的姊姊擔心她在外吃苦，乾脆直接在台東鬧區的自宅開了一家美髮店，把美髮師找來，邊經營邊讓她學習。

「妳這樣學根本不會出師，永遠不會有出息。」家中打算辭職的女美髮師，一句真心話徹底刺激林美秀，好勝心強的她決定玩真的，店收掉後直接去外拜師。

當年，一個美髮師的養成起碼要3年，師傅留一手是最大的挑戰，想要學藝全憑誠意和態度。林美秀每天吃飯要看老闆娘臉色，時常餓著肚子還要用冷凍工廠的冰水洗毛巾，但第一個月薪250元拿在手上，覺得人生踏實又快樂。

頭型佳、氣質又好的林美秀總是成為美髮師的活圖鑑，才15歲的她總是頂著「小姨子頭」或「凌波頭」，客人一進門就指定要做她的髮型。林美秀後來輾轉隨姐姐來到高雄學藝，認識了當時擔任美髮師的丈夫。

一開始對男師傅度排斥的她還曾誇下海口「絕對不嫁男美髮師」，沒想到歷經老闆娘收店、丈夫頂下鹽埕區小店面之後，他們反倒成為最佳的合作夥伴，進而結婚生子。

林美秀和先生兩人很有遠見，認為美髮文化的根源在歐美，想要獨樹一格，就得接受時尚潮流的刺激與挑戰。兩人每年堅持都要出國研習，一個月的課程不只髮藝研習，還教化妝、服裝搭配、插花，面面俱到，要價15萬元。

「外國人真厲害，要讓妳學會客人一進門、就抓住她的品味。」林美秀的美髮店越做越旺，夫妻兩人甚至挑戰美髮世界大賽，和世界菁英交流切磋。八、九零年代英國黛安娜王妃、第六感生死戀女主角黛咪摩爾的招牌髮型，全都由林美秀獨家引進，在台灣造成轟動。

從前不流行預約，上門美髮一等10小時是家常便飯，燙個髮要價6000元，客人還是絡繹不絕。髮廊極盛時期，曾一口氣拓增至5層樓，雇請十幾個設計師，助手30多人，還得請廚師專門煮飯供餐，每天從早忙到半夜，全台政商名流、藝人、貴婦都知道高雄鹽埕區有家時尚髮廊，每到高雄必定來朝聖，再忙也要換一頭嶄新亮麗的髮型。

歷經時代風華，髮廊盛況不在。但在「快時尚」的風潮下，林美秀的髮廊仍能不斷吸引老中青客源，這也證明投資、精進自己，才能不被潮流打敗，技術猶如「經典」永流傳。