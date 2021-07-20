貝里斯籍雜貨輪「德運號」上8名外籍船員遭大陸船東惡意欠薪，被遺棄台北港逾21個月，船上生活苦不堪言，因船艙沒有冷氣，船員晚上得睡在甲板消暑，船東賴姓友人雖每半個月送來補給，但因食物不足，他們月底只能吃麵條拌鹽巴果腹，還得向釣客討魚維生，處境極為艱難，甚至有船員曾二度輕生。

「在船上就像坐牢，完全看不到希望。」大陸籍船員阿樹（化名）表示，他2019年8月在浙江省上船，跟家人約定農曆年回家過節，還與女友商議跑完這趟就能討論終身大事，但船開到台北港後就沒再動過，大陸籍老闆也就此人間蒸發，女友不堪苦苦等候而分手，他設想的美好未來也隨之破滅。

阿樹提到，當時船員們多次嘗試與大陸老闆聯絡，卻始終未能取得回應，賴男唯一責任是「不讓大家餓死」，其餘事宜皆兩手一攤、冷眼旁觀，他因此萬念俱灰，去年4月跳海輕生，所幸船長及時將他拉上岸，今年初又意圖尋短，被同伴們發現救回，在其他船員苦勸下才重燃希望。

現因疫情，船員未經檢疫無法下船安置，但因為船東的惡意遺棄，造成船員完全無法下船，與人溝通時只能伸長身子。（圖／趙文彬攝）

船上生活到底有多苦？阿樹說，賴男每半個月會來補給一次，但送來的食物量不足，往往到月底就不夠果腹，只能用麵條拌鹽巴「將就吃」，船長還得向釣客懇求魚獲好讓船員補充營養，輪船晚上為省油而斷電，唯一的電風扇也不能使用，全組人只能到甲板打地鋪，每個人都被蚊蟲咬的叫苦連天，太陽一出來又要立刻回房內，連好好睡覺都是奢望。

詭異的是，船員們在煎熬一年多後向國際交通工人運輸聯盟求助，並於7月初透過在台緬甸同胞發聲，原想向船東喊話，賴男的公司卻在同時發表聲明，表示該公司基於人道立場提供船員豐富且新鮮完善的食物，船員卻持續「無理取鬧」、「顛倒是非」，因而決定改為提供「基本人權維生伙食」，似是在變相施壓，要船員們「乖乖閉嘴」。

阿樹原以為去年就可以回家過年，如今返鄉路卻看不到盡頭，身為么子的他，常常看著家人的照片默默流淚。（圖／讀者提供）

而採訪當日，賴男公司也派員到場「關心」，拿出清單聲稱沒有虧待船員，聽聞船員一度得吃「鹽巴拌麵條」度日，他還大聲斥責，怒吼「說話要憑良心」，台北港務公司得知後，則立刻送來泡麵給船員充飢。

賴男公司回應，大陸籍船東近日曾向船員表示，月底將結清船員薪水，最好的情況下將給足全額，最差也會支付6成到8成薪資，而賴男只是船東在台協力廠商，無法代替船東發言，後續也將向船東追討代墊款項。

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