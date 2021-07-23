華西街幫與頭北厝、萬國幫被稱為「艋舺三大幫派」，2009年警方掃蕩華西街幫後，51歲的楊欽彥(中)在隔年接手打理幫務，成為華西街幫角頭；高市刑大指出，楊欽彥與45歲高雄林園養殖業者王男合夥，要金門的陳姓船東載運10箱鰻苗到大陸。(翻攝照片／劉宥廷高雄傳真)

大陸鰻苗市場大致價格飆漲，台北萬華「華西街幫」角頭楊欽彥和高雄王男合夥運輸鰻苗，但金門陳姓船東的船隻在海上被大陸海警查扣，鰻苗損失不小，轉而要求陳出面，扣留他22小時逼他賠償700萬元；陳付錢獲釋後報警，高市刑大拘捕楊等9人送辦，法院裁定10萬元到20萬元交保。

華西街幫與頭北厝、萬國幫被稱為「艋舺三大幫派」，2009年警方掃蕩華西街幫後，51歲的楊欽彥在隔年接手打理幫務，成為華西街幫角頭；高市刑大指出，楊欽彥與45歲高雄林園養殖業者王男合夥，要金門的陳姓船東載運10箱鰻苗到大陸。

不過陳的漁船自金門航往大陸途中，疑遇大陸海警攔截，連同船上鰻苗也遭查扣，楊男等人不甘損失，王男在2月底等到陳從金門搭機到高雄，就透過42歲林姓、33歲洪姓2男將陳帶到租屋處，還找來5名男子看管陳。

楊欽彥獲知陳被逮到，同日也從台北南下，但楊抵達該處時，陳已被林男等人毆打成傷；楊向陳索討800萬元賠償金，陳說錢太多一時籌不到，最後雙方議定700萬元，陳請親友幫忙，籌錢才獲釋，他趕緊搭上飛機離開高雄，抵達金門後向當地警方報案。

金門、高雄、新北警方及刑事局南部打擊犯罪中心追查數月，查出楊、王等人涉案，7月20日起兵分多路，分別在新北、高雄等地，拘捕9名涉案人到案，其中共犯洪男還在警方抓捕過程中，在台南市鬧區與警方飛車追逐，優勢警力前後包夾，順利將人制伏，楊欽彥也在新北市樹林區落網。

警訊後依違反組織犯罪條例槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由、恐嚇等罪，移送高雄地檢署偵辦，楊等人否認犯行，辯稱是商業糾紛，檢方複訊後將楊等4人依擄人勒贖罪聲押，法院開庭後裁定4人10至20萬元交保。