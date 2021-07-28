台灣民眾相當依賴的LINE通訊軟體，日前遭到不明駭客入侵，將可保護訊息的「Letter Sealing」進階加密功能關閉，導致使用客戶手機訊息恐遭入侵竊取，國安人士私下證實，確實有為數不少政界、軍方、警方官員都遭到入侵，引起國安系統關注，LINE台灣總公司也已向刑事局第九偵查大隊報案，警方正追查駭客來源當中。

LINE特地通知客戶出現高風險狀況，呼籲請警方協助。(民眾提供)

據了解，此案入侵事件是由LINE台灣總公司自行發現遭到不明惡意程式入侵後，主動查出有民眾手機內訊息恐遭竊取，經過清查後，發現遭竊取的個人不乏政界、軍方與警方官員。

為此LINE除了加強保護安全措施，也通知客戶已偵測到存在風險，希望能開啟安全設定，同時向客戶報告已通知司法單位處理，並建議客戶，並提供刑事局相關官警電話，希望客戶可向司法單位求助，同時也緊急向國安系統報告。

目前LINE台灣總公司已於27日正式向刑事局第九偵查大隊報案，目相關資料都由警方進行分析追查，目前特朝定組織方向偵辦。

刑事局呼籲民眾，一定要開啟安全設定，並關閉「允許自其他裝置登入」功能，以降低被盜用機率，尤其LINE的4位數驗證碼等同於網路身分證，絕不可提供給任何人。