20歲鄭男在2020年間自研改造2枝手槍、並製作大批子彈，攜槍彈開車要去公墓試射，途中認為劉姓女駕駛故意擋車，趁兩車行駛併行時，開窗舉槍右側劉女車子方向連轟4槍，所幸未擊中劉女。鄭男辯稱，他朝車輪開槍只是想嚇阻；法官認為，連開4槍且擊中駕駛座車門，應非單純嚇人，依殺人未遂等罪嫌判刑10年，併科罰金20萬元，可上訴。

判決書指出，鄭男在2020年5、6月間於中市某玩具店購買玩具手槍3枝，靠書籍、網路等管道自學改造槍彈技術，完成改造2把可發射子彈、具殺傷力的改造手槍，還購入制式子彈6顆及一批彈殼、彈頭及火藥等材料，並將製作子彈91顆。

鄭男在同年10月15日晚間10時許，攜帶改造槍彈開車想到烏日區公墓試射，行經中山路3段與高鐵東路交叉路口附近，認為劉女駕駛自小客車故意擋車，心生不滿，在兩車併行時，他打開副駕駛座車窗，右手持槍往右側行駛中的劉女車輛連射4槍。

所幸，劉女未被擊中倖免於難，她的車子的左前車門等處板金遭射擊損壞，向警方報案。警方循線隔天凌晨4時許，再鄭男住處查獲槍彈一批。

鄭男坦承改造及持有槍彈，但否認殺人未遂，供稱劉女故意擋車，他才持槍瞄準對方車子左前輪射擊2槍後，她又補踩油門貼近企圖要追撞，他被嚇到才再開2槍，只是想要嚇阻對方，沒有殺人的意思。

法官勘驗道路監視影像，發現兩車在交岔路口，兩車併行前進，劉女並無追撞情事，鄭男若僅想嚇對方，開1、2槍就足以讓人心驚膽跳，達到示警效果，但鄭男持續再開2槍，分別擊中劉女車輛的駕駛座車門中間等處，認定不只是單純想嚇嚇對方而已，應有朝劉女的小客車駕駛座車門開槍射擊之意。

法官依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》處有期徒刑6年，併科罰金20萬元；殺人未遂罪，判徒刑5年10月。有期徒刑部分應執行徒刑10年。