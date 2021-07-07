美國新澤西州（New Jersey）紐瓦克（Newark）一名27歲男子，本月3日在光天化日之下搶銀行，並且成功帶著搶來的2500美元（約新台幣6.9萬）逃跑，正當他自以為逃過警方的搜捕後，身後卻突然冒出陣陣紅煙，讓他行跡敗露，最終插翅難飛。

綜合外媒報導，27歲的格蘭特（Esau Grant）當天走進紐瓦克一間銀行，並將紙條交給櫃台人員，內容提到他有槍，成功得手2500美元劫款後的他一路奔逃，並在準備過馬路時，身後突然冒出陣陣紅煙，嚇得他一時慌了手腳。

原來是銀行職員偷偷在劫款中藏了染料包（Dye pack），當格蘭特離開銀行後，銀行門口的無線電發射機就會啟動定時器，時間一到，染料包會因此爆開，並且釋出顯眼的染料以及催淚氣體，不僅劫款會被染色和遭到破壞，格蘭特的身上也被染了色，有助於警方辨識蒐證。

當天大街上的監視器將染料包爆炸的關鍵性畫面拍得一清二楚，儘管格蘭特最後丟掉藏有染料包的200美元（約新台幣5600元）劫款，但2天後便被警方逮捕歸案。