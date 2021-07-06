外交部6日宣布，中美洲銀行（CABEI）駐台「國家辦事處」（Country Office），已於7月6日正式成立營運。中美洲銀行是第一個在台灣設立分支機構的政府間國際組織，而台灣也是該行在中美洲以外設立辦事處的第一個國家，外交部表示誠摯歡迎並申致祝賀。

外交部指出，我國於1992年以區域外會員國身分加入CABEI後，一向積極參與CABEI運作，共同促進中美洲區域的經濟整合及經濟社會的平衡發展。我國長期專業貢獻廣受肯定，因此CABEI將台灣列為拓展亞洲市場的首要據點。

雙方於2021年4月23日以視訊方式簽署《中美洲銀行設立駐中華民國（台灣）國家辦事處協定》，外交部長吳釗燮曾出席見證，並表達期待未來與CABEI及中美洲區域友邦打造更堅實的合作關係。

CABEI成立於1960年，總部設於宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa），目前有15個會員國，是美洲最重要的國際開發機構之一，並享有極佳的信用評等。我國理事及副理事目前分別由財政部長蘇建榮及中央銀行副總裁陳南光擔任。