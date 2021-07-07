1名外送員昨天（6）深夜接到1個送至摩鐵的外送訂單，他到現場後對方都不接電話，正準備離去時，1名男子才氣喘吁吁地要他再等幾分鐘，最後他整整等了1小時，還是1名女子衣衫不整地來取餐；他事後怒批「你爽爽辦事，我苦苦等你」，其他外送員則說「兩通電話直接進行實收，10分鐘後就走人」。

1名外送員日前在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，他6日深夜接到1筆麥當勞訂單，外送地點為1間汽車旅館5XX號房，他原本還慶幸說地點很近，沒想到一送達時發現對方都不接電話，請櫃檯人員幫忙聯絡也未成，正當他準備要接收餐點回去時，對方1名男子才突然「氣喘吁吁」地打電話來。

外送員接到1個送至摩鐵的外送訂單，到現場後對方都不接電話，正準備離去時，1名男子才氣喘吁吁地要他再等幾分鐘，最後他整整等了1小時。（翻攝自臉書社團「外送員的奇聞怪事」）

該名外送員表示，該男客人打電話說請他「等幾分鐘」就下樓取餐，讓他暴怒罵「要『辦事』可不可以先等我到接完餐，或是『辦完事』在點熊貓啊，你爽爽辦事，我苦苦等你」，最後他竟等了整整1個小時，還是1名女子衣衫不整地下樓取餐，讓他相當傻眼且氣憤。

許多外送員同行則留言建議原PO，「兩通電話直接進行實收階段，10分鐘過後就可以走人了」、「電話不接、訊息不看，流程走完就實收了」、「兩通電話兩通訊息，回報派單開始倒數，.拍照上傳實收閃人」；也有人笑說「還是早洩的客人好」、「在門口喊加油呀！要大聲」、「人家在拼命中」。