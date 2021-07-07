日前遭下放3A的印地安人台灣好手張育成，7日先發出賽，4打數2安打、吞下1次三振，並在9局下跑回球隊再見分，印地安人以1比0氣走海盜隊3A。

張育成在3日球員異動中遭下放3A，也使得目前在大聯盟目前已無台灣選手。本季張育成在大聯盟出賽49場，累積108打數敲出19支安打、2轟，打擊率只有1成76，沒能延續春訓好手感，只能暫時離開大聯盟舞台。

今天張育成在3A先發出賽，擔任先發二壘手、打第3棒，首打席就敲出左外野一壘安打，不過球隊攻勢沒能延續，無功而返。第2、3打席分別是三振、右外野飛球出局。

比賽打完9局上，雙方仍未能得分，9局下印地安人最後進攻機會，張育成首位上場打擊就敲出安打，接下來的打者保送、滾地球推進，攻佔二、三壘，布洛克斯（Trenton Brooks）敲出再見安打送回張育成。這是張育成本季在3A首度出賽，4打數2安打、1得分。

效力響尾蛇隊低階1A的陳聖平、林家正今天也都先發出賽，面對天使隊低階1A，陳聖平擔任二壘手、打第7棒，4打數1安打，另有1保送、1次三振，打擊率1成98；林家正則是先發捕手、打第8棒，但他4打數盡墨，打擊率下滑至1成67。