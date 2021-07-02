藍委楊瓊瓔今天召開「性侵犯縱放社區？法務部、衞福部事不關己？請速補強漏洞勿枉勿縱」記者會，指大肚山莊是全台唯一專責收治性侵犯刑後治療的場所，台中張男性侵個案羈押到7月10日後，本來要入住大肚山莊但遭台中監獄拒絕，使得後續無法銜接，恐引發社區治安疑慮。與會的衛福部與法務部官員表示，下週二將進一步研討解決方案。

楊瓊瓔表示，張男今年5月10日犯下性侵案件，遭警方逮捕、檢察官聲請羈押至7月10日，家防中心函請台中地檢署依性侵害犯罪防治法，向法院聲請刑後強制治療，經台中地院裁定許可，後大肚山莊同意張男入住。

楊瓊瓔說，大肚山莊位於台中監獄，人員進出皆須經過台中監獄戒護區域，不過，台中監獄以去年12月大法官釋字，監獄不宜做為強制治療處所用途，大肚山莊須在3年內、2023年底前逐步移出台中監獄為由拒絕，導致張男無法進入大肚山莊。

楊瓊瓔質疑，7月10日羈押期滿，地檢署若有起訴，後續無法確知法院是否繼續羈押，屆時家防中心若無法銜接入住大肚山莊，將違反法院強制治療形式裁定，及張男是社區高風險再犯危險人口，恐造成社區治安嚴重疑慮。

與會的衛福部心口司司長諶立中表示，此案為防範再犯之虞，後續有必要收治治療，因非精神病，目前只能入住大肚山莊；近來因疫情關係，各大醫院著重防疫，因此稍微拖延到尋覓其他醫療院所作業，未來還有2年多時間可處理，約好下週二和法務部溝通。

法務部矯正署矯正醫療組專委劉盺蓉澄清，目前刑後強制治療並不只有大肚山莊，還有其他4個醫療院所，下週二和衛福部深度研討，解決人民疑慮，必須兼顧人權、社區對安全的需求。

此時，楊瓊瓔回擊，法務部的訊息錯誤，其他4個醫療院所是收治精神病，目前僅有大肚山莊是收治刑滿後的刑後治療，要求官員勿混淆視聽，她強調，防疫不容有缺口，防暴工作更不容許缺口，否則出事誰負責？