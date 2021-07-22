受疫情影響，許多人生計出現問題，像台中警三分局日前就獲報，中興大學女生宿舍旁的地下道徘徊一名全身邋遢的流浪漢，當日晚間11時便前往關切，豈料，原來該流浪漢姓楊年僅30歲，原本在工地打工，受疫情、腳傷影響遭裁員，半年來過著有一餐沒一餐的日子，本來他多少能向路邊店家乞討裹腹，可現在餐飲店大多暫時關閉，實在是餓到快連站起來的力氣都沒有了，因此員警除了立馬提供熱騰騰麵條和飲料給他外，也鼓勵楊男等疫情好轉好好找份工作。

根據警方指出，前（20）日晚間，有民眾報案表示，興大女生宿舍旁的地下道出現一名形跡可疑的人，擔心會對夜歸女學生不利，因此正義派出所巡佐林錫井、警員王鵬翔前往了解，一到現場，就看到一名男子躺在地下道出口，見到警方第一句話就是問有沒有東西吃，因為他已經餓一整天了。後來警方進一步詢問，才知道該男子姓楊，原本在工地工作，受疫情波及失業，加上腳傷舊疾復發，無法從事勞動工作，所以只好淪為街友。

無奈，平常還能向店家或超商乞食度日的他，面臨疫情第三級警戒，店家不是提早打烊就是沒開業，連超商也不再供應，他這段日子變得是有一餐沒一餐的，員警了解後，見當時夜已深，於是便幫忙到附近超商買熱騰騰的義大利麵、吐司等食品給他，其中警員林錫井還自掏腰包加購飲料，好讓楊男飽餐一頓。最後警方不忘給楊男打氣鼓勵，強調他還年輕，等疫情好轉一定要找一份工作好好生活，而楊男聽了也感動不已，再三感謝。