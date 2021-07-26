北市一名上班族女子小艾（化名），被一名黃姓男同事誆稱：「妳氣場不好，我可以幫妳淨化」，隨即被拐到黃男家中要求脫衣服，雖然小艾堅持拒絕，仍被黃男摸胸，指侵得逞，小艾事發後不甘受辱，決定報警提告，士林地檢署偵結後，將黃男依強制性交罪起訴。

據「自由時報」報導，黃男去年1月26日晚上在一次飯局上對小艾掰稱「妳氣場不好」，還嚇說會可能會影響與男朋友的感情，不過自己可以幫她「淨化」，小艾不疑有他，隨黃男到其住處。

小艾到黃男住處後，黃男就要求小艾脫掉全身衣物讓他「淨化」，但小艾覺得有異，堅持不願脫衣，但黃男不甘已將小艾騙到家，仍伸手強摸小艾的大腿與胸部，最後用手指隔著內褲指侵下體。

小艾事發後不甘遭黃男欺騙污辱，憤而報警提告。士檢調查時依據小艾女同事與其友人的證詞，認定黃男涉強制性交罪嫌，因而依法將他起訴。

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