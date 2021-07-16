台中大里區一名71歲林姓婦人，日前跌坐路邊頭部有血跡，警方獲報到場，發現林婦三級警戒期間竟然沒有戴口罩，後來得知她的右耳被大火燒掉，無法戴口罩，除未對她開罰，同時將人送醫治療。

霧峰警分局國光派出所日前清晨6點獲報，大里區東明路上有一名老婦人跌倒，手握雨傘，表情呆滯坐在路邊階梯，頭部與地上還有血跡，看似傷勢不輕。

警方趕抵現場，發現林婦只知道自己名字，卻說不出居住地與其他資料，後來運用科技人臉辨識系統查詢比對，查出是13日晚上10點通報的失智協尋人口，除立即協助就醫。

員警發現林婦疫情嚴峻期間竟然沒有戴口罩，經詢問家屬才知道，原來她之前遭遇火警，右耳被燒掉，才無法正常佩戴口罩，因而未對她開罰。警方聯絡到林婦的女兒到醫院照護，女兒也員警的熱心協助一再表達感謝之意。

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