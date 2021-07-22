Delta變種病毒造成美國新冠肺炎疫情升溫，美國地方官員呼籲居民佩戴口罩，不論有沒有接種疫苗。拜登內閣首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）亦表示，就算已經施打疫苗，在擁擠的室內仍建議戴上口罩。

面對傳染力更強的Delta變種病毒，美國地方政府積極應戰。加州與內華達州有多個郡日前建議所有居民，不論是否已完成疫苗注射，在室內公共場所佩戴口罩。美國至少有3個州不是已經重啟口罩令，或建議民眾佩戴口罩，甚至威脅將回復更嚴格的防疫措施。

地方政府重啟口罩令與美國聯邦衛生指引相左。美國疾病管制預防中心（CDC）5月13日表示，已經接種疫苗的民眾在大多場合無需佩戴口罩。

南內華達州衛生局發言人表示，在社區準備全面解封之際，確診案例意外攀升。拉斯維加斯所屬的內華達州克拉克郡確診與死亡案例較前周激增50％，迫使地方政府重新頒布口罩令。

美國7月4日獨立紀念日假期後確診案例攀升，麻州官員19日建議所有民眾在室內佩戴口罩。路易斯安那州的紐奧良堂區（Orleans Parish）上周新增560起確診案例，紐奧良市長21日建議民眾在室內佩戴口罩，以防止病毒擴散。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）20日在國會作證時表示，CDC將重新檢視口罩和其他公共衛生指引，5月13日至今的情況已有很大的變化。

拜登內閣首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）受訪時建議民眾，即便有接種疫苗，若是待在室內，特別是擁擠的場所，可以考慮戴上口罩。

佛奇表示，統計數據顯示，目前美國99.5％的死亡案例是沒有接種疫苗的民眾。

根據約翰霍普金斯大學統計，過去一周美國新冠肺炎確診案例大增55％，平均每日新增3.7萬例。