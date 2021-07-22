最新英國研究結果顯示，AZ疫苗不管是在對抗Alpha變種或Delta變種，都明顯比BNT疫苗差，「而且差了20％」。(摘自沈政男臉書)

「還好台灣已經買到一千五百萬劑的BNT」。衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男指出，最新醫學研究發現，不論是在對抗Alpha變異株和Delta變異株，打完2劑AZ疫苗保護力仍輸2劑BNT，且差了20％。沈政男對此坦言，就算全民都施打完2劑AZ疫苗，達到100％覆蓋率，仍無法達到群體免疫。

沈政男22日於臉書發文，把AZ疫苗和BNT疫苗用陽春麵和牛肉麵做為比喻，「陽春麵與牛肉麵都可以吃飽，但好吃度並不一樣。」他說，防疫是科學，硬要說陽春麵與牛肉麵一樣好，或許可以自欺，但欺不了人。

沈政男引述刊載在《NEJM》（新英格蘭醫學雜誌）的最新文章，論疫苗對有症狀Covid-19的保護力，研究結果顯示，AZ疫苗不管是在對抗Alpha變種或Delta變種，都明顯比BNT疫苗差，「而且差了20％」。

英國最新世界研究發現，打完2劑AZ疫苗保護力仍輸2劑BNT，且差了20％。（資料照／路透社）

研究發現，接種2劑AZ疫苗對Alpha變異株的保護力為74.5％，對Delta變異株的保護力為67％；接種2劑BNT疫苗對Alpha的保護力為93.7％，對Delta的保護力為88％。沈政男說，「打得到就是好疫苗？好，還有更好」。

沈政男推論，「如果舉國只打兩劑AZ，歹勢，你打到百分百覆蓋率，都達不到群體免疫。」因為必須達到1-1/R，才有群體免疫，針對Alpha變種病毒，必須達到1-1/4，至少75%免疫；至於Delta，必須達到1-1/6，至少84%免疫才行。

然而，AZ對2隻變種病毒的保護力都不到75％，因此即使打了百分百人口，頂多只有不到75％人口免疫，病毒還是可以少量傳播。沈政男補充，當然，如果再搭配非疫苗手段（如：戴口罩），或許AZ也能達到群體免疫，「但BNT光靠自己，就可以啦」。沈政男直言，「還好台灣已經買到一千五百萬劑的BNT。」