男子開車硬闖林口「台版大峽谷」，車子卡沙坑，男子狂踩油門底盤過熱，車子燒成廢鐵 （戴上容翻攝）

男子開車硬闖林口「台版大峽谷」，車子卡沙坑，男子狂踩油門底盤過熱，車子燒成廢鐵 （戴上容翻攝）

男子開車硬闖林口「台版大峽谷」，車子卡沙坑，男子狂踩油門底盤過熱，車子燒成廢鐵 （戴上容翻攝）

全台三級警戒延長至7月26日，疫情近日有下降趨勢，為防止民眾群聚，林口區公所日前於有「台版美國大峽谷」之稱景點水牛坑附近，以「鋼筋」代替封鎖線，強化封鎖，未料，今（11）日凌晨24歲徐男與2友人開車硬闖該地區，車子卡在沙地底盤過熱造成火燒車，車子轉瞬間燒成廢鐵，幸無人傷亡。

民眾近期常擅闖林口水牛坑與旁邊沙灘，林口區公所於上週於水牛坑、附近沙灘設置路障，並拉起警戒線，勸導民眾勿至該處遊憩避免形成防疫破口，林口警分局員警還特意前往勸導。

未料，24歲徐男與兩名友人今（11）日凌晨仍驅車前往水牛坑附近沙灘夜遊，尤其沙地因漲退潮與地形特殊之故，車子卡在沙地中動彈不得，徐男奮力猛踩油門想要脫困，卻造成底盤過熱，車子瞬間起火燃燒，3人趕忙下車，此時濃煙四起，火勢竄出，3人只能眼睜睜看著車子燃燒。

消防人員獲報後趕往現場，同時林口警分局瑞平派出所所員警也趕赴現場馳援，然因火勢猛烈，自小客車已化為廢鐵；林口警分局表示，徐男等人未有犯罪情形，警方呼籲於防疫期間，應確實遵守防疫規範，相關場所尚未微解封，千萬不要擅闖，尤其該區地形特殊有危險疑慮，可能危及他人也會危害自己，更不要因此成為防疫破口。