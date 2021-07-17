台灣今年上半年大旱，好不容易盼到梅雨季，在幾波滯留鋒助攻下，各地水庫大進補，蓄水率的此消彼長，成為民眾討論話題。原先幾乎見底的石門水庫，如今蓄水率逼近80%；更不容易的是，其蓄水率距離翡翠水庫只差0.4%，對照兩者曾10倍差距，石門水庫不到3個月時間，即將完成大逆轉！

根據「水庫即時水情」網站，截至17日上午7點，石門水庫有效蓄水率達78.6%，離80%大關僅一步之遙；翡翠水庫受近期日照蒸發影響，加上夏季用水量大，已跌破80%，蓄水率為79%。

對照今年5月間，石門水庫蓄水率一度只有7、8%，和翡翠水庫的80%相比，簡直「連車尾燈都看不到」。結果梅雨季開始後，石門急起直追，奇蹟似地在7月中旬看到翡翠車身，若未來進水趨勢不變，石門水庫即將超車。

翡翠水庫自1987年完工後，即成為北台灣第一大、全台第二大水庫，僅次於曾文水庫。石門水庫歷史悠久，多年來除了供應民生用水，還兼具農耕灌溉、觀光遊憩等功能，用水量特別大。