鴻海(2317)今（23）日召開股東常會，董事長劉揚偉表示，集團2021年上半年自結合併營收創2.7兆元新高，目前看來中國大陸鄭州大水對集團業績影響不大，零組件缺料則會有些許影響，但幅度看來亦不大，因此對下半年營運展望維持樂觀看法。

針對電動車布局、展望及預期目標進度，劉揚偉表示，鴻海在關鍵零組件及整車合作均有相關布局，關鍵零組件的貢獻將先逐漸顯現，整車製造則預期自2023年第四季起顯現。對2025年集團毛利率目標達10％仍相當樂觀，致力達成電動車全球市占率10％目標不變。

鴻海2021年上半年自結合併營收2.7兆元、年增達31.21％，改寫同期新高。首季歸屬母公司稅後淨利281.61億元，季減38.75％、但年增達12.51倍，為近4年同期高點，每股盈餘（EPS）2.03元、則為近6年同期高點。

鴻海今日股東會僅費時約40分鐘即順利結束，會中通過2020年財報及盈餘分配案，決議配息4元，盈餘配發率達54％，創近20年高點、且連3年達逾5成。公司已於昨（22）日除息交易，現金股利將於8月20日發放。