鴻海(2317)今（23）日召開股東常會，董事長劉揚偉表示，當今國際情勢使區域製造成為不可避免趨勢，集團致力在各區域體系內打造可自給自足的供應鏈，並透過數位轉型與供應商間達成數位化，以達成短鏈整合及柔性供應目標。

劉揚偉開場致詞時指出，鴻海針對「3＋3」發展策略優先投入電動車（EV）產業，全力深化軟硬體相關布局，要在產業擔任火車頭角色，把台灣的電動車產業帶向全球，進而促進台灣產業升級，並預告將在10月18日舉行的2021鴻海科技日展示實體成果。

劉揚偉表示，產業鏈團隊合作對電動車發展相當重要，透過MIH聯盟平台已吸引近1800家廠商加入，共同搶攻市場商機。鴻海日前亦與中信金攜手合作，將成立新能源車產業基金，廣邀產業夥伴提早投資布局電動車供應鏈。

軟硬體布局方面，劉揚偉指出，鴻海將陸續推出電動巴士、電動汽車等產品，並推動電池、電機領域等關鍵零組件合作。軟體部分，則整合旗下車聯網、自動駕駛、資安與智慧座艙等技術，搶攻電動車商機、以提高集團獲利率。

針對股東提問MIH聯盟如何落實短鏈整合及柔性供應，劉揚偉對此回應，在當今國際情勢下，區域製造將是不可避免的趨勢。在短鏈整合上，如何在區域體系內打造可自給自足的供應鏈，是鴻海正在努力的方向。

劉揚偉指出，鴻海集團過去3、40年來布局全球，在各區域已有相當多的布局。針對在中國大陸擁有的相關垂直整合能力及合作的供應商們，如何移到各個區域去，是目前正在努力的，可解決在短鏈整合的相關問題。

至於柔性供應方面，劉揚偉指出需做好數位轉型。除了鴻海自身要數位化外，跟供應商也能數位化。他指出，這是為何跟國巨合作的最重要原因，透過與供應商在數位上垂直整合，讓彼此間的供應及需求能更快傳達到，可使彈性變得更大。

劉揚偉表示，鴻海會帶領台灣團隊走出台灣、到全球各地設廠，這也是鴻海的使命。在新的電動車產業上，鴻海倡議MIH聯盟成立，在各區域都有出海口的規畫，會帶著台灣供應商一起到當地，透過出海口在地化。