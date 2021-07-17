台南虎頭埤風景區上午近500人入園。（曹婷婷攝）

山上水道博物館今天開放採龍眼。（曹婷婷攝）

山上水道博物館今天開放採龍眼。（曹婷婷攝）

微解封第一個周休假日，台南市區要道明顯湧現車潮，不少民眾也出門踏青透透氣，新化區虎頭埤風景區一早陸續有民眾入園，統計至中午12點有479人入園，約為以往假日6成人潮左右；山上區水道花園博物館截至上午則逾100多人入園，尚未回復以往水平。

虎頭埤風景區管理所主任陳宏田表示，平常假日會有800人入園，今天一早就看到不少遊客攜家帶眷入園，很多都是台南的民眾，大家都很開心終於能出門透透氣，截至中午479人入園，遊客大概回流6成。

他說，虎頭埤是不少台南人的「後花園」，在這波疫情下，面臨開園以來首度次休園長達2個月，許多習慣每天來健走的老面孔，期盼微解封盼了好久，13日一微解封就來報到了。倒是以往假日會有2、3000人入園的山上水道博物館，今天上午人數仍少，館方分析，遊客對於微解封出遊仍保守。

新化警分局因應17日是微解封後首個假日，轄區新化老街、虎頭埤、山上水道博物館、左鎮化石館等景點人潮湧入，一早由副分局長余豐展率行政、督察組及新化派出所等員警，至各景點及人潮聚集的市場執行實聯制稽查並以宣導標語配合大聲公宣導民眾配合政府落實防疫。

新化警分局表示，今早8點多新化老街人、車潮較平日多一些，但未見大量出遊人潮，呼籲民眾仍要落實防疫及留意各景點入場人數管制，虎頭埤、山上水道博物館、左鎮化石館入場人數管制分別為500、700、250人。